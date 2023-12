Weitere acht Rumänen aus Gazastreifen frei

Bukarest (ADZ) – Weitere acht rumänische Staatsbürger und ihre Familien, die über den Grenzübergang Rafah aus dem Gaza-Streifen evakuiert wurden, sind am Sonntag in Rumänien eingetroffen, teilt das Auswärtige Amt (MAE) am Sonntagmorgen mit. Am Donnerstag seien infolge der Bemühungen der rumänischen Botschaft in Kairo und der rumänischen Vertretung in Ramallah insgesamt neun Personen aus dem Gaza-Streifen evakuiert und nach Kairo gebracht worden, wobei acht nach Rumänien repatriiert wurden und eine in Kairo blieb, so MAE.