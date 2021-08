Weitere Lokomotive in Brand geraten

Bukarest (ADZ) – Am Montagnachmittag geriet eine Lokomotive auf der Route zwischen Jassy/Iași und Temeswar/Timișoara in Brand, wie CFR Călători bekanntgab. Mit einer Verspätung von 150 Minuten konnte eine Ersatzlokomotive den Zug schließlich bis Klausenburg/Cluj-Napoca bringen. Laut CFR werde eine Untersuchungskommission die Ursache für die Rauchentwicklung ermitteln, sobald sich die Lokomotive im Depot befinde.



Bereits am Montagmorgen war der Eisenbahnverkehr der elektrischen Regionalbahn zwischen den Stationen Șag und Vinga (Kreis Temesch/Timiș) blockiert, nachdem eine Lokomotive Feuer gefangen hatte, und auch auf der Route Bukarest – Pitești hatte vor zwei Wochen eine Lokomotive gebrannt. Bei keinem der Vorfälle gab es Verletzte.



Rodrigo Maxim, Präsident der Eisenbahnergewerkschaft (FSTFR), erklärte am Montag, dass die Geldmittel für die Reparatur von Lokomotiven unzureichend seien, außerdem blieben die Stellen pensionierter Mechaniker unbesetzt.