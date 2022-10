Weltbank: Renten nicht über vorherigem Einkommen

Bukarest (ADZ) - Arbeitsminister Marius Budăi (PSD) hat am Montag Empfehlungen der Weltbank für eine Rentenreform vorgestellt, durch welche Meilensteine im Wiederaufbauplan (PNRR) erfüllt werden sollten. Demnach müsste keine Rente das Einkommen während der Berufstätigkeit übertreffen und eine Mindest-Versicherungszeit berücksichtigt werden. Der Arbeitsminister erklärte, die Vorschläge seien auch dem Regierungschef vorgelegt worden und gab weiter an, dass die Änderungen per Gesetz festgelegt werden müssen.