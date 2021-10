Weltweit höchste Todesrate – WHO sendet Delegation

Bukarest (ADZ) – Rumänien verzeichnete am vergangenen Freitag die weltweit höchste Rate an mit SARS-CoV-2 infizierten Toten im 7-Tage-Vergleich. Für die vergangene Woche sind 2347 Todesfälle bekannt, darunter auch Kinder und teils ohne Vorerkrankungen. Etwa 90 Prozent der Verstorbenen waren nicht geimpft. „Wir haben eine enorm hohe Anzahl vermeidbarer Todesfälle“, kommentiert dies Daniel Coriu, Vorsitzender der Ärztekammer.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sende daher eine Delegation, um zu untersuchen, wie ein Land mit Zugang zur Impfung eine dermaßen niedrige Impfquote haben könne. Auch Alexandru Rafila, Repräsentant Rumäniens in der WHO, sprach von einem Treffen – die Organisation wolle Rumänien bei der Impfkampagne unterstützen. Zuletzt hatte allerdings das Nationale Komitee für Notfallsituationen den Vorschlag, einen Lockdown in Bukarest zu verhängen, trotz immens hoher Inzidenz von über 16 und überfüllter Spitäler abgelehnt.