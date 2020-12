Weniger Rumänen zu Weihnachten in die Heimat

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der Flüge aus den Ländern, in denen ein Großteil der Auslandsrumänen lebt, ist im Dezember stark zurückgegangen, informiert das Internetflugportal vola.ro. Nach Italien mit 72 Prozent Rückgang folgen Deutschland mit 64 Prozent, Spanien mit 58 Prozent, Frankreich mit 44 Prozent und Großbritannien mit 32 Prozent. Über 50 Prozent der in diesem Jahr heimkehrenden Rumänen reisen aus Italien, Deutschland und Großbritannien an.

Die geringere Anzahl an Flügen in diesem Jahr hatte zu einer bis zu 21-prozentigen Erhöhung der Flugpreise im Vergleich zum Vorjahr geführt.