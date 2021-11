WHO warnt vor steigender Mortalität

Bukarest (ADZ) – Die Weltgesundheitsorganisation WHO erwartet europaweit in den nächsten drei Monaten 700.000 Covid-Tote – 200.000 mehr als bei der letzten Prognose. In 49 von 53 Ländern werden die Intensivstationen bis März stark unter Druck stehen, heißt es. Hierzulande zeigen die Neuinfektionen derzeit weiterhin fallende Tendenz: Am Mittwoch wurden 2796 neue Fälle gemeldet. Etwas langsamer sinkt die Zahl der Intensivpatienten, am Mittwoch waren es 1380. Die Zahl der Toten betrug 231 (davon 36 nachgetragene).