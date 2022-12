Zehnter Luftrettungs-Stützpunkt eröffnet

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch ist im Beisein von Innenminister Lucian Bode am Internationalen Flughafen Weidenbach/Ghimbav der zehnte Luftrettungs-Stützpunkt des Landes eröffnet worden, als Teil des integrierten Luftrettungssystems Rumäniens. Die Hubschrauber-Einsätze werden von SMURD koordiniert, mit Unterstützung des Generalinspektorats für Luftfahrt im Innenministerium und Salvamont. Luftrettungs-Stützpunkte gibt es bisher in Neumarkt, Bukarest, Jassy, Konstanza, Galatz, Craiova, Arad, Jibou und Karansebesch.