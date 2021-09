Zertifikatspflicht für medizinisches Personal

Bukarest (ADZ) – Das grüne Covid-Zertifikat wird in Kürze Pflicht für medizinisches Personal während des Alarmzustands, teilt das Gesundheitsministerium in einem Kommunique mit. Das grüne Zertifikat bestätigt entweder die vollständige Impfung, die Genesung von Covid-19 seit mindestens 15 und maximal 180 Tagen oder ein anerkannt negatives Testergebnis.



Das Gesetzesprojekt sieht vor, dass Angestellte in öffentlichen Einrichtungen die Kosten für den Test selbst tragen müssen. Nur für jene, die eine Kontraindikation für die Impfung nachweisen können, trägt der Arbeitgeber die Kosten. Private Einrichtungen regeln selbst, wer die Testkosten trägt. Angestellte, die kein Zertifikat vorlegen, werden für 30 Tage beurlaubt. Danach wird der Vertrag in öffentlichen Einrichtungen aufgelöst, um die Besetzung der Stellen zu ermöglichen, zumal die Gesamtzahl der Posten limitiert ist. Private Einrichtungen können hingegen über eine Verlängerung der Suspendierung verfügen.