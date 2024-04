Zu früh gefreut: Cherecheș weiter in Haft

Klausenburg (ADZ) – Der rechtskräftig wegen Korruption zu fünf Jahren Gefängnis verurteilte Ex-Bürgermeister von Neustadt/Baia Mare bleibt doch noch im Gefängnis. Eine Berufungsinstanz in Klausenburg/Cluj hat seine außerordentlichen Rechtsmittel gegen das Urteil endgültig als unbegründet abgelehnt. Cătălin Cherecheș hatte sich einen Erfolg erhofft, auch weil die Instanz die Extra-Revision in einem ersten Schritt zumindest doch als zulässig befunden hatte. Die Anwälte hatten dabei unter anderem vorgetragen, dass der Strafprozess eigentlich hätte eingestellt werden müssen, da „bei einer Bestechlichkeitsstraftat die Verjährung eingetreten war.“ Die Klausenburger Richter lehnten es auch ab, die Verjährungsfrage dem Obersten Gerichtshof vorzulegen.



Cherecheș hatte sich nach seiner Verurteilung im November über die Grenze abgesetzt und war später in Deutschland festgenommen worden. Am 19. März überstellten ihn die deutschen Behörden nach Rumänien. Er sitzt im Moment im Gefängnis Rahova.