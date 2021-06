Zwei Drittel der Rumänen bevorzugen westliche Werte

Bukarest (ADZ) – Laut Daten der zweiten Studie des Meinungsforschungsinstituts INSCOP Research mit dem Titel „Öffentliches Misstrauen: Westen vs. Osten, der Aufstieg der nationalistischen Trends in der Ära der Desinformation und der Fake News“, welches in Partnerschaft mit Varifield durchgeführt wurde, äußern sich 66,6 Prozent der befragten Rumänen positiv über die westlichen Werte, für nur 16,2 Prozent sind die traditionellen Werte Russlands oder Chinas erstrebenswert. Je rund 38 Prozent der Befragten meinten, dass die Rechte und Freiheiten der Bürger am besten in den USA und in der EU eingehalten werden. Auch das Vertrauen auf internationaler Ebene der Rumänen wendet sich gen Westen: NATO, die USA und die EU werden von mindestens einer Hälfte der Bevölkerung bevorzugt.

China ist laut 41,5 Prozent der Befragten die stärkste Wirtschaft der Welt (gefolgt von den USA mit 24,1 Prozent), jedoch würden nur 3,9 Prozent der Umfrageteilnehmer dort langfristig arbeiten wollen.