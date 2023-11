Zwei rumänische Hamas-Geiseln freigekommen

Bukarest (ADZ) – Zwei Personen mit rumänisch-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft befinden sich unter den aus dem Gazastreifen freigelassenen Hamas-Geiseln, teilte das Auswärtige Amt (MAE) am Sonntag mit. Vier weitere Rumänen sind noch in der Gewalt der Hamas. MAE lobte die diplomatischen Bemühungen der USA und von Katar und Ägypten in den Verhandlungen. Im Rahmen des Waffenstillstands seit Freitag hatte sich die Hamas bereit erklärt, 50 israelische Geiseln im Tausch gegen 150 palästinensische Gefangene freizulassen. Weitere 18 Ausländer, mehrheitlich Thai, kamen frei. Rund 180 Geiseln seien noch in der Gewalt der Entführer.