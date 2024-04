Zwei Tote bei Bränden in Bukarester Wohnblocks

Bukarest (ADZ) - Bei zwei Bränden in Bukarester Wohnblocks sind am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen, während weitere 17, darunter auch ein Kind, verletzt wurden. Der erste Brand war am Samstag im 3. Hauptstadtbezirk in einer im 7. Stock gelegenen Wohnung eines Hochhauses ausgebrochen, der sich schnell auch auf das 8. Stockwerk ausbreitete. Bis auf die zwei Opfer konnten die Einwohner der insgesamt 36 Appartements alle gerettet werden – viele von ihnen über die Drehleitern der Feuerwehr. Letztere war mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Löschungsarbeiten dauerten mehrere Stunden, da sich das Feuer wegen der Wärmedämmung am Wohnblock an der Fassade entlangfraß. Vier Verletzte wurden vor Ort notverarztet, weitere vier mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.



Ein weiterer Brand brach kaum 24 Stunden später am Sonntagmorgen in einem im 2. Hauptstadtbezirk gelegenen Wohnblock aus – auch hier mussten mehrere Einwohner von der Feuerwehr mit Drehleitern in Sicherheit gebracht haben. Vier Verletzte wurden in Hospitäler gebracht, fünf weitere Leichtverletzte vom SMURD-Rettungsdienst notverarztet.



Die Ursachen der beiden Brände sind noch unklar.