Zwei weitere Fälle von Covid-19 in Rumänien

Bukarest (ADZ) – Der erste mit Covid-19 infizierte Patient aus Gorj gilt mittlerweile als geheilt, kann aber noch nicht nach Hause zu seiner Familie zurückgeschickt werden, da sich diese in häuslicher Quarantäne befindet und jederzeit Symptome entwickeln könnte, erklärt Staatssekretär Raed Arafat. Zwei weitere Fälle wurden dieser Tage aus Temeswar/Timișoara und der Maramuresch bestätigt: Eine 38-jährige Frau aus Temeswar war bereits erkältet nach Italien geflogen, wo sie sich dann offenbar den Covid-19-Virus zugezogen hatte. Seit ihrer Rückkehr wird sie in der Klinik für Infektionskrankheiten in Temeswar behandelt. Ein 45-jähriger Mann aus der Maramuresch, der in Italien gearbeitet hatte, wird derzeit im Zentrum für Infektionskrankheiten in Klausenburg/Cluj-Napoca therapiert. Er hatte sich im Krankenhaus in Baia Mare gemeldet und war am Freitag mit einer interstitiellen Pneumonie und leichten Atembeschwerden nach Klausenburg transferiert worden. Am Samstag hieß es seitens der dortigen Präfektur, sein Zustand habe sich bereits gebessert. Alle Proben aus dem Umfeld der beiden Infizierten sind negativ. Derzeit befindet sich landesweit 52 Personen in Quarantäne und 8085 in häuslicher Isolation.