Zwölf weitere Rumänen aus Gaza evakuiert

Bukarest (ADZ) – Zwölf weitere rumänische Staatsbürger und ihre Familien sind am Mittwoch aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten evakuiert worden. Sie werden in Kürze über Kairo repatriiert. Damit steigt die Anzahl der seit Beginn des Krieges aus Gaza evakuierten Rumänen auf 249. Das Auswärtige Amt befindet sich weiterhin im Dialog mit den israelischen und ägyptischen Behörden, um die Evakuierung aller ausreisewilliger Bürger zu erwirken. Eine am Donnerstag diskutierte Regierungsentscheidung sieht zudem für nach Rumänien evakuierte Gaza-Flüchtlinge eine vorübergehende Hilfe für Unterkunft und Verpflegung vor.