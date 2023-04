1. Mai: Sonderzüge zur Schwarzmeerküste

Bukarest (ADZ) - Für die anstehenden Miniferien um den 1. Mai hat das staatliche Bahnunternehmen CFR-Călători am Sonntag in einer Pressemitteilung die Einführung mehrerer Sonderzüge zwischen dem 27./28. April und dem 1./2. Mai aus mehreren Großstädten des Landes in Richtung Schwarzmeerküste angekündigt. Diese zusätzlichen Züge werden zwischen Bukarest, Jassy, Suceava, Arad, Craiova, Sathmar, Neustadt, Großwardein, Klausenburg, Neumarkt, Kronstadt und den Zielorten Konstanza, Mangalia sowie weiteren Orten an der Schwarzmeerküste verkehren.