10 % der Schulen noch im Onlineunterricht

Bukarest (ADZ) – Über 2,6 Millionen Schüler aus 16.120 von den insgesamt 17.912 landesweit existenten Bildungsanstalten sitzen seit Montag wieder physisch in den Bänken, nachdem am Freitag Präsenzunterricht in Ortschaften mit einer Covid-19-Inzidenz unter 3 pro Tausend Einwohnern beschlossen wurde, unabhängig von der Impfrate der Lehrkräfte und Angestellten, wie das Bildungsministerium mitgeteilt hatte. Nur 1792 Schuleinheiten (also knappe zehn Prozent) verbleiben auch weiterhin im Onlineunterricht.