1000 essenzielle Medikamente endlich kompensiert

Bukarest (ADZ) – Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă hat die Liste der essenziellen Medikamente für schwere Krankheiten am Dienstag genehmigt, so die Mitteilung des Gesundheitsministeriums. Die Maßnahme soll „den finanziellen Albtraum des Patienten auf Null reduzieren“, heißt es. Rund 1000 Medikamente mit 150 Wirkstoffen, empfohlen auf der zuletzt aktualisierten Liste der Weltgesundheitsorganisation (WHO), werden zu 100 Prozent von der nationalen Krankenkasse erstattet. Diese müssen ständig in den Apotheken vorrätig sein. Es handelt sich um essenzielle Medikamente zur Behandlung von Krebs, Diabetes, Morbus Wilson u. a.



Bereits im Juni hatte die Ministerin eine Änderung der Berechnungsgrundlage für maximale Medikamentenpreise angeordnet, um die Verfügbarkeit sicherzustellen. Wiederholt hatte die Vereinigung der chronisch Kranken (APCR) den fortlaufenden Rückzug von Medikamenten vom rumänischen Markt beklagt, die nur privat teuer aus dem Ausland beschafft werden konnten.