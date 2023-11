140.000 neue Gastarbeiter 2024

Bukarest (ADZ) - Für nächstes Jahr will die Regierung ein Kontingent an 140.000 neuen Gastarbeitern in Rumänien zulassen, gleichviele wie im Vorjahr, laut einer in öffentlicher Debatte stehenden Regierungsverordnung. Derzeit arbeiten rund 400.000 Ausländer, hauptsächlich aus Bangladesch, Nepal, Pakistan, Sri Lanka und Indien, insbesondere als ungelernte Hilfskräfte in Rumänien. Grund dafür sei ein Arbeitsmarktdefizit wegen der laut Auswärtigem Amt rund 5,7 Millionen Rumänen, die ihrerseits im Ausland tätig sind.