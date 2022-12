Bukarest (ADZ) – Der Gebrauchtwagenmarkt ist 2022 um 20 Prozent zurückgegangen. Dies geht aus den jüngsten Zahlen des Kfz-Zulassungsdienstes hervor.



In Rumänien wurden in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres knapp 294.000 Gebrauchtwagen registriert, was einem Rückgang von 20,24 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum im vorigen Jahr entspricht. Mit fast 117.000 registrierten Neuwagen wurden heuer einschließlich November dagegen knapp sieben Prozent mehr neue Autos als 2021 zugelassen.