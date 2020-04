246 neue Erkrankungen mit Covid-19 am Dienstag

Bukarest (ADZ) - Der Krisenstab hat am Dienstagmittag mitgeteilt, dass in den vergangenen 24 Stunden 246 weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die Gesamtzahl der Erkrankungen stieg damit auf 6879, 1051 Personen sind geheilt und 346 Personen sind gestorben. Die aktiven Fälle belaufen sich demnach auf 5496, auf Intensivstationen interniert sind 241 Patienten. Die Zahl der Personen in Quarantäne (23.645) und häuslicher Isolation (67.268) ist seit Montag weiter zurückgegangen, es wurden rund 2800 weitere Tests durchgeführt (insgesamt 70.097).



In den letzten 24 Stunden wurden 8553 Geldbußen im Wert von insgesamt 17,89 Millionen Lei verhängt. Ein Polizeigewerkschafter aus Temeswar, Valer Kovacs, kritisierte in einem offenen Schreiben an Premier Ludovic Orban, dass die Arbeit von Beamten zu sehr nach der Anzahl verhängter Strafen bewertet werde. Diese Methode sei veraltet und es müsse mehr auf Prävention gesetzt werden. In einem Interview für die Zeitung Libertatea erklärte der Gewerkschafter am Dienstag, dass ihm von seinen Vorgesetzten statt mit Gesprächsbereitschaft mit Disziplinarverfahren auf geäußerte Kritik geantwortet werde.