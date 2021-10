Bukarest (ADZ) – Am Freitag waren 424 minderjährige Covid-Patienten in stationärer Behandlung. Der Bukarester Kinderarzt Dr. Mihai Craiu erklärte, dass die Pädiatrieabteilungen der Bukarester Spitälern voll seien.

Am Freitag verstarben 357 infizierte Personen, 28 frühere Todesfälle wurden nachgetragen. Vom 27. September bis 3. Oktober wurden 1203 Opfer gezählt, 92,6 Prozent von ihnen waren ungeimpft. 25,6 Prozent der Todesfälle wurden in Bukarest, Temesch/Timiș, Jassy/Iași, Ilfov und Prahova gemeldet.