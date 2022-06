60.000 Lei Strafe für bienenschädliche Mittel

Prahova (ADZ) – Inspektoren der Umweltschutzbehörde Prahova haben am Donnerstagnachmittag über ein Unternehmen in der Ortschaft Filipeștii de Pădure eine Geldstrafe von 60.000 Lei verhängt wegen der Nutzung von Schädlingsbekämpfungsmitteln in einer Rapskultur, die auch Bienen schädigen können. „Aus den Untersuchungen geht hervor, dass das Unternehmen eine blühende Rapskultur mit Pflanzenschutzmitteln behandelt hatte, die nicht selektiv gegenüber bestäubenden Insekten wirkt“, erklärten die Umweltkommissare.