80.000 Flüchtlinge, ein Drittel Kinder

Bukarest (ADZ) – Rund 80.000 ukrainische Flüchtlinge sind in Rumänien geblieben, wobei ein Drittel davon Kinder sind, erklärte Außenminister Bogdan Aurescu in einem Interview für den Nachrichtensender CNN, laut Pressemitteilung des Außenministeriums. Sie erhalten gratis medizinische Leistungen, Unterstützung, Unterkunft und die Möglichkeit, sich in Schulen und Unis einzuschreiben. Der Minister warnte vor einer möglichen Erhöhung der Flüchtlingszahlen auch nach Beendung der Kämpfe, auf Grund der „wesentlichen Verschlechterung der Lebensqualität“. Rumänien sei jedoch bereit, auch weiterhin zu helfen.



Laut Daten der Grenzpolizei haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs bis Mittwoch Mitternacht insgesamt 440.998 Flüchtlinge aus der Ukaine direkt oder über die Republik Moldau die Grenzen nach Rumänien passiert.



Weiter hätten bisher über 90 Länder Rumänien um Unterstützung zur Evakuierung ihrer Staatbürger gebeten, mehr als 20 Botschaften in Kiew wurden über unser Land evakuiert.