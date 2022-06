920.000 Lei Staatshilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Bukarest (ADZ) – Die Regierung hat am Donnerstag die Freistellung zusätzlicher „Unterstützungsmaterialien“, unter anderem „Betten, Matratzen, Decken“ im Wert von 920.000 Lei zuzüglich Mehrwertsteuer als humanitäre Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge beschlossen, erklärte der Sprecher der Exekutive, Dan Cărbunaru. Die Unterstützung geht an die Präfekturen der besondern betroffenen Kreise Botoșani, Brăila, Călărași, Konstanza, Ialomița, Vaslui sowie an die Einwandererbehörde, erklärte Cărbunaru.