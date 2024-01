Abgehoben: Die PNL will alle vier Wahlen gewinnen

Jassy/Bukarest (ADZ) - Zwar liegen die mitregierenden Liberalen in sämtlichen Sonntagsfragen abgeschlagen auf Platz 2 oder 3, doch haben sie sich nach Angaben ihres Parteichefs Nicolae Ciucă nichtsdestotrotz zum Ziel gesetzt, alle vier diesjährigen Wahlen zu gewinnen. Wer ein Wahljahr gut aufgestellt angehen wolle, habe bei allen anstehenden Urnengängen den Wahlsieg anzustreben, sagte der PNL-Chef jüngst auf einer Pressekonferenz in Jassy. Ciucă zufolge zieht seine Partei garantiert im Alleingang in die Wahlen – es gebe keinerlei Verhandlungen mit dem Seniorpartner PSD über ein potenzielles Wahlbündnis, so der PNL-Chef. Auf die zahlreichen strafrechtlichen Probleme der beiden Jassyer Spitzenliberalen bzw. des Kreisratschefs Costel Alexe und des Bürgermeisters Mihai Chirica angesprochen, behauptete der Parteichef, dass die gegen sie erhobenen Korruptionsvorwürfe das Image der PNL nicht schädigen würden und die Partei beide bei der diesjährigen Kommunalwahl erneut antreten lassen werde.



Zudem scheinen die Liberalen ihre Hoffnung auf eine Wahlzusammenlegung, von der sie sich angesichts ihrer mauen Umfragewerte Wahlvorteile versprechen, trotz der Bedenken der PSD noch nicht aufgegeben zu haben: Wie die Medien am Donnerstag unter Berufung auf liberale Kreise berichteten, soll die PNL der PSD letzte Tage die Zusammenlegung der Anfang Juni steigenden Europa- mit der im Herbst anstehenden Kommunalwahl, die entsprechend vorgezogen würde, vorgeschlagen haben. Ein diesbezüglicher Koalitionsbeschluss steht allerdings noch aus, Regierungs- und PSD-Chef Marcel Ciolacu sagte am Donnerstag lediglich, dass die Angelegenheit für „die Bürger wohl keineswegs dringlich“ sei und ein Beschluss erst gefasst würde, nachdem man die Meinung der Bürger hierzu kenne.