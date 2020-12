Abgeordneter an Covid-19 gestorben

Bukarest (ADZ) - Der Buzăuer Abgeordnete Sebastian Radu (PSD) ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Krankenhaus in Deutschland an Covid-19 verstorben, nachdem er sich Anfang November mit SARS-CoV-2 infiziert hatte. Aufgrund von Komplikationen wurde er zu-nächst von Buzău ins Bukarester Militärkrankenhaus verlegt. Weil sich sein Zustand nicht besserte, wurde er in ein Spital in Deutschland transferiert. Sebastian Radu (49) war Mitglied der Gesundheitskommission der Abgeordnetenkammer.