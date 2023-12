Abkommen zur Beseitigung von Seeminen

Bukarest (ADZ) - Rumänien wird am 11. Januar in Istanbul zusammen mit Bulgarien und der Türkei eine „Trilaterale Initiative“ zur Beseitigung der Seeminen aus dem Schwarzen Meer unterzeichnen, erklärte der türkische Verteidigungsminister Yasar Guler am Wochenende in Ankara. Bereits seit Oktober hätten mehrere Gespräche diesbezüglich auf Ministerebene stattgefunden. Anlass für die Initiative sind die als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine an die Küsten der drei Länder angeschwemmten Seeminen.