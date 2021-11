Bukarest (ADZ) – Eine neue Auflage des erfolgreichen Abwrackprogramms für alte Haushaltsgeräte wird im Dezember stattfinden, das Budget dafür beträgt 34 Millionen Lei. Dies kündigte Interims-Umweltminister Barna Tánczos auf einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Die Einschreibungen für das Programm werden höchstwahrscheinlich in der letzten Novemberwoche beginnen, die Teilnehmer werden die Gutscheine im Dezember erhalten und in Geschäften einlösen können, erklärte der Umweltminister.