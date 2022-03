Acht Länder fordern EU-Beitritt der Ukraine

Bukarest (ADZ/digi24) - Am Montag forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache, dass die Ukraine durch ein „neues Sonderverfahren“ in die EU aufgenommen werde. „Die Ukrainer haben längst bewiesen, dass sie Teil der europäischen Gemeinschaft sind“, schrieb der ukrainische Ministerpräsident Denys Shmyhal dazu aufTwitter. Inzwischen haben sich acht Staaten in einem offenen Brief dieser Forderung angeschlossen. Am Dienstagmorgen schrieb auch Präsident Klaus Johannis, dass Rumänien die Aufnahme der Ukraine, ebenso wie der Republik Moldau und Georgiens, unterstütze.Bereits am Sonntag hatte sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für einen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen.