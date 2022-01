Ärzte erwarten bis zu 25.000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) – Die Omikron- bzw. fünfte Corona-Welle überrollt Rumänien mit aller Wucht: Die Fallzahlen verdoppelten sich binnen kaum 24 Stunden (8861 bestätigte Neuinfektionen am Dienstag), knapp 150 Städte und Ortschaften sind bereits „rot“ bzw. weisen Inzidenzwerte von mehr als 3 bestätigten Neuinfektionen pro tausend Einwohner auf. Die höchsten Inzidenzen wurden mit 14,04 in den Ortschaften Ciurila (Kreis Cluj), Coronini (12,09; Kreis Caraș) und Ipotești (11,49; Kreis Suceava) gemessen, während unter den Städten Rădăuți und Salcea (5,49 bzw. 5,17; Kreis Suceava) sowie Klausenburg (5,02), Predeal (5,01) und Pâncota (4,93; Kreis Arad) die Top-Plätze belegen.



Gesundheitsexperten rechnen damit, dass die Fallzahlen noch diese Tage die Schranke von 10.000 täglichen Neuinfektionen sprengen und kommende Woche bereits bis zu 25.000 tägliche Neuinfektionen verzeichnet werden. Wie der Wissenschaftler Octavian Jurma am Montag hervorhob, hat sich die Zahl der Neuinfektionen hierzulande binnen einer Woche vervierfacht – die Omikron-Welle werde folglich zumindest in puncto Fallzahlen weit schlimmer als die Delta-Welle ausfallen, so der Arzt.