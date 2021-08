Afghanistan: Erst zwei Rumänen ausgeflogen

Kabul/Bukarest (ADZ) – Jeweils ein rumänischer Staatsangehöriger von insgesamt 16 ist nach Angaben des Auswärtiges Amtes in der Nacht auf Freitag sowie in der Vornacht aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen worden. Wegen der chaotischen Situation in der Stadt nach der Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban sei es den restlichen Rumänen zunächst nicht gelungen, bis zum Flughafen zu gelangen, das Militärflugzeug der rumänischen Streitkräfte habe letzten Endes ohne sie abgeheben müssen, so die Behörde.



Die beiden ausgeflogenen Personen – zwei NATO-Mitarbeiter – sind inzwischen im benachbarten Pakistan gelandet und in Sicherheit gebracht worden, während die restlichen 14 rumänischen Staatsangehörigen es am Freitagmorgen schafften, den Flughafen von Kabul unversehrt zu erreichen. Das rumänische Militärflugzeug werde schnellstmöglich nach Kabul zurückkehren, um sie zu evakuieren, teilte Außenminister Bogdan Aurescu mit.



Wegen der prekären Sicherheitslage in Kabul, vor allem auf den Zufahrtswegen zum Flughafen, hatten in den letzten Tagen bereits mehrere Flugmaschinen – deutsche, niederländische und britische – den Rückflug fast leer antreten müssen.