Agrarressort: Fast 200.000 Hektar von Dürre betroffen

Bukarest (ADZ) - Die Extremhitze der letzten Wochen hat der Landwirtschaft horrende Schäden zugefügt: Wie das Agrarministerium am Dienstag mitteilte, beläuft sich die Gesamtfläche, die von der Dürre betroffen ist, mittlerweile auf 190.819 Hektar – in Mitleidenschaft gezogen sind dabei mehr als die Hälfte der Landeskreise, nämlich insgesamt 24. Zurzeit steige die Zahl der dürrebetroffenen Flächen täglich um knapp 30.000 Hektar, fügte das Agrarressort hinzu, demzufolge die von Trockenheit betroffene Gesamtfläche noch am Vortag bei 163.026 Hektar gelegen hatte.



Agrarminister Petre Daea will daher Modernisierung und Ausbau der Bewässerungssysteme nach eigenen Angaben zügig in Angriff nehmen: Er werde keines-wegs den Ausgang der geplanten teilweisen Neuaushandlung des nationalen Resilienz- und Wiederaufbauplanes (PNRR) mit der EU-Kommission abwarten, sondern handeln – und zwar aus Haushaltsmitteln, zumal es den einschlägigen Rechtsrahmen dafür bereits gebe, so Daea.