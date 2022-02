AGROSTAR-Chef warnt vor Preisschock bei Lebensmitteln

Bukarest (ADZ) – Die Koalitionsregierung unter Premier Nicolae Ciucă (PNL) hat bis dato trotz etlicher Beratungen noch mit keinerlei Lösungsansätzen in puncto Energiekrise aufgewartet. Die Föderation der Gewerkschaften aus Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, AGROSTAR, warnte daher am Mittwoch eindringlich, dass ohne umgehend getroffene Maßnahmen zahllose Landwirte und kleinere Landwirtschaftsbetriebe wegen hoher Betriebsmittelkosten bzw. horrender Strom-, Erdgas-, Dünger- und Dieselpreisen vor dem Aus stehen. Die bisherigen Teuerungen würden zudem nicht bloß zahllose Agrarbetriebe gefährden, sondern unabwendbar auch „verdoppelte oder gar verdreifachte Lebensmittelpreise“ zur Folge haben – was sowohl für Produzenten als auch Verbraucher, vor allem angesichts ihrer sinkenden Kaufkraft, verheerend sein würde, sagte AGROSTAR-Chef Ștefan Nicolae am Mittwoch.



Dem Föderationschef zufolge muss sich die Regierung „umgehend“ auf ein Maßnahmenpaket einigen – tue sie dies nicht „binnen eines Monats“, würden kleine Landwirte ihre Tätigkeit einstellen müssen, was zu zunehmender Arbeitslosigkeit und Preisschocks bei Lebensmitteln führen werde, so Nicolae.