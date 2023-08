Alkoholisierter Fahrer mäht Passanten um

Bukarest (ADZ) - Ein nach Angaben der Polizei schwer betrunkener Fahrer ist in der Nacht zum Sonntag im Landeskreis Alba mit Vollgeschwindigkeit in eine Gruppe von sechs Passanten auf der Nationalstraße 1 in der Nähe von Emerichsdorf/Sântimbru gerast und tötete drei von ihnen. Das Auto des 19-jährigen Fahranfängers – er hatte den Schein erst letzten Dezember gemacht – war nach dem Aufprall 200 Meter weiter auf einem Feld zum Halt gekommen. Der junge Mann sitzt nun in U-Haft.

Erst vor wenigen Tagen tötete ein anderer 19-Jähriger zwei Menschen, als er in eine Gruppe an der Nationalstraße im Kreis Konstanza fuhr. Er stand zur Unfallzeit unter Einfluss von Kokain, Amphetamin und Methamphetamin. Die Polizei war heftig kritisiert worden, da der Mann noch kurz vor dem Unfall mit Fahrerflucht angehalten worden war, aber weiterfahren durfte, ohne auf Drogen getestet zu werden – obwohl an Bord seines Fahrzeugs Drogen gefunden wurden.