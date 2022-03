Alle Impfzentren in Jassy geschlossen

Jassy (ADZ) – Im Landeskreis Jassy/Iași sind am Mittwoch sämtliche Corona-Impfzentren geschlossen worden. Die Zahl der Impflinge im gesamten Kreis habe in letzter Zeit bei unter 30 pro Tag gelegen, weswegen die Maßnahme unumgänglich geworden sei, teilte der Leiter des lokalen Gesundheitsamtes, Vasile Cepoi, mit. Impfwilligen stünden ab sofort Hausarztpraxen zur Verfügung; die Liste der Hausärzte, die sich an der landesweiten Impfkampagne beteiligen, sei auf der Homepage des Gesundheitsamtes abrufbar, fügte Cepoi hinzu.