Allianz USR-PLUS: gemeinsame Kandidaten 

Bukarest (ADZ) - Die Allianz USR-PLUS hat angekündigt, für die Lokalwahlen in Bukarest und in ganz Rumänien gemeinsame Kandidaten aufzustellen. Beide Parteien werden Nominierungen vornehmen, worauf die Kandidaten einem Prüfungsverfahren unterzogen werden sollen. In Bukarest läuft das Rennen zwischen Nicușor Dan (unabhängig, von USR unterstützt) und Ex-Gesundheitsminister Vlad Voiculescu (PLUS). Die Allianz will daraufhin mit sämtlichen Anti-PSD-Parteien verhandeln, um eventuell einen gemeinsamen Kandidaten aller Parteien vorzuschlagen, die für den Misstrauensantrag gegen die PSD-Regierung gestimmt haben.