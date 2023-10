Bukarest (ADZ) - An diesem Wochenende wird wieder von der Sommerzeit zur Winterzeit übergegangen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren von vier Uhr auf drei Uhr zurückgestellt; der Sonntag wird demnach mit 25 Stunden der längste Tag des Jahres. Die Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag im März und endet am letzten Sonntag des Monats Oktober.