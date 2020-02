Anhörungen: Alle liberalen Minister-Anwärter abgelehnt

Bukarest (ADZ) - Die Anhörungen der Minister-Kandidaten des Kabinetts Orban II in den zuständigen Parlamentsausschüssen sind am Montag zu endlosen Schlagabtauschen zwischen PSD- und PNL-Politikern ausgeartet.

Die PSD, die in vielen Ausschüssen die Mehrheit hält, ließ alle liberalen Minister-Anwärter, nämlich die abgewählten Minister für Finanzen - Florin Cîțu, Inneres - Marcel Vela und Umwelt - Costel Alexe, durchfallen und gab einzig dem früheren Generalstabschef und derzeitigen kommissarischen Verteidigungsminister Nicolae Ciucă (parteifrei) grünes Licht.



Am Dienstag standen die Anhörungen weiterer sieben Minister-Kandidaten an: Virgil Popescu - Wirtschaft, Ion Ștefan - Entwicklung, Ionuț Stroe - Jugend, Cătălin Predoiu - Justiz, Monica Anisie - Bildung, Bogdan Aurescu - Äußeres und Bogdan Gheorghiu - Kultur.

Der designierte Regierungschef Ludovic Orban verwies vor den Anhörungen abermals darauf, dass „die PNL alles unternehmen wird, damit dieses Parlament aufgelöst wird und Neuwahlen angesetzt werden können“. Die Parlamentssitzung, auf der das Kabinett Orban II dementsprechend auf ein Misstrauensvotum hofft, ist für kommenden Montag angesetzt.