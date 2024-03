ANI soll Cîrstoiu auf Unvereinbarkeit prüfen

Bukarest (ADZ) - Kaum haben ihn Liberale und Sozialdemokraten ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters der Hauptstadt geschickt, könnte Cătălin Cîrstoiu schon die erste Anzeige seiner Mitbewerber am Hals haben.



Alexandru Pânișoară, ein Parteifreund des Kandidaten Cristian Popescu Piedone, will, dass die Nationale Integritätsagentur ANI den Arzt und Krankenhausmanager auf Unvereinbarkeit im Amt überprüft.



Laut Pânișoară lägen für Cîrstoiu mit dem Job des Managers des Bukarester Universitätsnotfallkrankenhauses (SUUB) aus gleich zwei Gründen eine Unvereinbarkeit vor: Erstens sei er an einer privaten Gesundheitseinrichtung beteiligt, zweitens sei er Dekan der Medizinhochschule. Auch ein drittes Problem habe Cîrstoiu: Da seine Ehefrau Monica eine Abteilung am SUUB leite, sei ein Interessenskonflikt festzustellen.



Der 49-jährige Chef der SUUB-Orthopädieabteilung, der bereits seit Dezember 2009 auch das gesamte Krankenhaus leitet, legte in seiner Vermögenserklärung vom letzten Jahr offen, über eine Million Lei Dividenden von zwei Unternehmen aus der Gesundheitsbranche eingenommen zu haben.