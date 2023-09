Antikorruptionsbehörde nimmt Buzatus Vermögen unter die Lupe

Vaslui (ADZ) - Die Antikorruptionsbehörde DNA nimmt nach eigenen Angaben das beachtliche Vermögen des frisch aus der PSD ausgeschlossenen Kreisratsvorsitzenden von Vaslui, Dumitru Buzatu, unter die Lupe, nachdem dieser am Wochenende von Korruptionsjägern in flagranti bei der Annahme eines Mega-Schmiergeldes in Höhe von 1,25 Millionen Lei erwischt wurde. Der steinreiche Kommunalpolitiker hat dabei allen Grund zur Sorge – sollte er nicht nachzuweisen können, es auf redliche Weise zu seinem Vermögen gebracht zu haben, droht ihm eine erweiterte Vermögenseinziehung. Seiner jüngsten Vermögensoffenbarung zufolge besitzt der seit 2012 amtierende Kreisratschef des gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ärmsten Kreises des Landes insgesamt 14 Immobilien und Grundstücke, rund ein halbes Dutzend Agrar- und Waldflächen in den Kreisen Vaslui und Suceava, ein Motorboot, zwei Luxusautos sowie mehrere hunderttausend Lei auf seinen Konten, wobei er weitere Immobilien und Grundstücke in den letzten Jahren seinem Sohn Tudor geschenkt hatte. Von Reportern im Jahr 2019 auf sein ansehnliches Vermögen angesprochen, hatte Buzatu behauptet, „keineswegs reich“ zu sein – er besitze „bloß einige Dinge“. Auch die in Vaslui weitverbreitete Armut ließ das PSD-Urgestein kalt – die Einwohner des Landeskreises seien „nie reich“ gewesen, für deren Lebensstandard könne folglich keineswegs der unter seiner Leitung stehende Kreisrat verantwortlich gemacht werden, so Buzatu.



Der Anwalt des zurzeit in U-Haft sitzenden Lokalbarons legte indes am Montag Rechtsmittel gegen die vom Landesgericht Vaslui gegen seinen Klienten angeordnete verfahrenssichernde Ermittlungsmaßnahme ein – das Berufungsgericht Iași könnte noch im Laufe dieser Woche dazu befinden.