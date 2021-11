Anzahl der Intensiv-Patienten stagniert

Bukarest (ADZ) – Am 4. November erreichte die Anzahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Patienten auf den Intensivstationen mit 1902 den bisherigen Höchstwert seit Ausbruch der Pandemie – am Montag wurden 1870 Schwerkranke gemeldet. Insgesamt befinden sich 18.849 Infizierte in stationärer Behandlung, darunter 348 Minderjährige.

Am Montag waren 4255 von 25.935 Tests positiv (16,4 Prozent). Weitere 241 Personen verstarben, 224 von ihnen waren ungeimpft. Suceava ist als einziger Kreis im gelben Szenarium.