Arafat: Kooperation DSU mit Chile

Bukarest/Santiago (ADZ) - Katastrophenschutzchef Raed Arafat hat während seines Arbeitsbesuchs in Südamerika als Teil der Delegation um Staatspräsident Klaus Johannis Gespräche mit seinem chilenischen Amtskollegen Álvaro Hormazába über eine Kooperation der beiden Behörden insbesondere im Bereich Erdbebenschutzmanagement geführt, teilt die DSU am Sonntag auf Facebook mit. Das unterzeichnete bilaterale Abkommen bezieht sich auf den Ausbau optimierter und effizienter Trainings- und Eingriffsprozesse in Notfallsituationen.