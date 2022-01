Arbeitsgruppe für Klimawandel im Präsidialamt

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat eine Arbeitsgruppe zum Thema „Kampf gegen den Klimawandel: eine integrierte Herangehensweise” gegründet, so die Präsidentschaft am Dienstag. Die Arbeitsgruppe soll Experten, Akademiker aus dem In- und Ausland, Vertreter öffentlicher Institutionen und NGOs, dem Finanz- und Wirtschaftssektor vereinen. Ziel ist, Schlüsselprioritäten für den Kampf gegen den Klimawandel in Rumänien auf kurze und mittelfristige Sicht festzulegen. Die Ergebnisse sollen der Regierung für die Erarbeitung der nationalen Strategie zum Klimawandel, die 2023 abgeschlossen werden muss, zugeleitet werden.