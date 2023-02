Arbeitsminister Budăi soll Kolleginnen belästigt haben

Bukarest (ADZ) - Arbeitsminister Marius Budăi (PSD) sorgt diese Tage für Negativ-Schlagzeilen: Wie das Blatt „Libertatea“ am Wochenende unter Berufung auf PSD-Insider berichtete, soll Budăi in angetrunkenem Zustand wiederholt Parteikolleginnen telefonisch belästigt haben. Der erste Vorfall soll sich letzten August im Schwarzmeerressort Olimp ereignet haben, wo die PSD Vorbereitungen für die Herbstsitzung des Parlaments traf und wo es in einer Hotellobby zu einem handfesten Streit zwischen dem Ehemann einer PSD-Politikerin und dem Minister kam, nachdem dieser seine Kollegin zu nächtlicher Stunde telefonisch belästigt hatte. Zum zweiten Vorfall dieser Art soll es im Januar l. J. in Sinaia gekommen sein, wo der alkoholisierte Budăi erneut eine Frau belästigte. PSD-Chef Marcel Ciolacu habe Budăi deswegen bereits in einem Vier-Augen-Gespräch ans Herz gelegt, „mit dem Trinken aufzuhören“, hieß es aus PSD-Kreisen. Der Minister selbst war vorerst zu keiner Stellungnahme bereit.