Auch PNL-MdEP Bușoi auf Katars Kosten in Doha

Bukarest (ADZ) – Nach Berichten der Tageszeitung Libertatea hat sich der langjährige rumänische Europaabgeordnete Cristian Bușoi im Februar 2020 anlässlich eines Kongresses in Doha aufgehalten, wobei Katar die Reisekosten für den liberalen Politiker übernommen hat. Dies habe Bușoi der Zeitung bestätigt. Der PNL-Vizepräsident gehört der Fraktion der Europäischen Volkspartei an und ist Chef des parlamentarischen Fachausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie Vorsitzender der Freundschaftsgruppe EU-Katar.Nach Recherchen der Zeitung habe Bușoi allerdings versäumt, diese Reise offenzulegen, obwohl er nach den Regeln des Parlaments dazu verpflichtet war. Bei einer anderen Reise von 2019 sei unklar, wer die Kosten getragen hatte – Bușoi hatte sich zu dieser Reise nicht geäußert.



Katar steht im Mittelpunkt einer brisanten Korruptionsaffäre im Europäischen Parlament. Die bisherige Parlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili (Griechenland, PASOK) und andere Personen wurden unter dem Verdacht festgenommen, Bestechungsgelder vom Golf-Emirat angenommen zu haben. Bis zur Klärung der Vorwürfe hat das EU-Parlament alle Arbeiten an Gesetzgebungsdossiers im Zusammenhang mit Katar ausgesetzt.