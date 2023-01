AUR schließt gewalttätigen Parlamentarier aus Partei aus

Bukarest (ADZ) - Die Leitung der extremistischen AUR hat den Abgeordneten Dumitru Focșa am Wochenende mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgeschlossen und ihn nach seinem tätlichen Angriff auf die eigene Ehefrau zudem aufgefordert, sein Parlamentariermandat niederzulegen. Seine Tat sei unvereinbar mit dem Status eines AUR-Mitglieds sowie der Würde eines Volksvertreters, stellte die Partei in einer Presseerklärung klar. Gegen Focșa ermittelt die Konstanzaer Polizei zurzeit wegen häuslicher Gewalt – der Abgeordnete soll seine Frau letzte Tage krankenhausreif geprügelt haben, noch dazu vor den Augen der neunjährigen Tochter.



Focșa ist keineswegs der erste rumänische Politiker, der wegen häuslicher Gewalt für einen Eklat sorgt: Erst im Dezember hatten die Medien berichtetet, dass der stellvertretende Generalsekretär der PNL, Silviu Mănăstire, seine Lebensgefährtin vor zwei Jahren schwer mißhandelt hatte, die Frau beantragte daraufhin eine einstweilige Verfügung bzw. ein zeitweiliges Annäherungsverbot. Nach Bekanntwerden seines Falls teilte Mănăstire jüngst mit, sein Parteiamt vorerst ruhen lassen zu wollen, während die PNL sich in der Causa ausschwieg.