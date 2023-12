Auslieferung von Cherecheș dürfte Monate dauern

Bukarest (ADZ) - Die Auslieferung des in Deutschland verhafteten ehemaligen Bürgermeisters der Stadt Baia Mare, Cătălin Cherecheș, dürfte sich mehrere Monate in die Länge ziehen. Der Anwalt des zu fünf Jahren wegen Bestechungsannahme verurteilten Politikers erklärte am Wochenende laut der Nachrichtenagentur Agerpres, dass Cherecheș eine vereinfachte Überstellung ablehne und das übliche Verfahren zwischen drei und sechs Monaten dauere.



Der Ex-Bürgermeister wurde am 28. November von der Polizei in Augsburg verhaftet. Vier Tage zuvor hatte er sich nach der Urteilsverkündung über die Grenze abgesetzt, obwohl er aufgrund einer erstinstanzlichen Verurteilung unter polizeilicher Meldepflicht stand, im Grenzschutzsystem ausgeschrieben war und nicht ausreisen durfte. Er soll mit den Ausweispapieren eines Verwandten die Grenze passiert haben.



Premierminister Marcel Ciolacu erklärte vergangene Woche im Fernsehen, dass er dem Innenminister sowie der Justizministerin nahegelegt habe, möglichst schnell elektronische Fußfesseln zu beschaffen, damit in Zukunft ähnliche Fälle sowie damit einhergehende hohe Kosten vermieden werden können.