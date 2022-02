Auswärtiges Amt verschärft Reisewarnung für die Ukraine

Bukarest (ADZ) – Angesichts der internationalen Befürchtungen um eine unmittelbar bevorstehende Invasion der Ukraine durch Russland hat Rumäniens Auswärtiges Amt am Wochenende seine Reisewarnung für das Nachbarland abermals verschärft: Allen rumänischen Bürgern vor Ort, deren Anwesenheit nicht unbedingt erforderlich ist, wird geraten, das Land umgehend zu verlassen. Auch von Reisen in die Ukraine, vor allem in die Krim-Halbinsel, die östlichen Gebiete Donezk und Lugansk sowie in die Grenzgebiete zu Russland und Belarus rät das Auswärtige Amt dringend ab. Rumänische Bürger, die sich zurzeit in der Ukraine aufhalten, werden zudem ersucht, sich auf der Plattform econsulat.ro zu registrieren oder telefonisch Kontakt mit den rumänischen Vertretungen vor Ort (Rumänische Botschaft in Kiew - +380936252717; Rumänisches Generalkonsulat in Cernăuți - +380635669918; Rumänisches Generalkonsulat in Odessa – +380955412788; Konsulat Solotwino – +380682140918) aufzunehmen.



Das Außenministerium teilte weiters mit, den Abzug des nicht unbedingt benötigten diplomatischen Personals aus der rumänischen Botschaft in Kiew und dem Generalkonsulat in Odessa beschlossen zu haben.