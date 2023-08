Bahnhof Caracal wegen Explosionsgefahr gesperrt

Caracal (ADZ) - Der Bahnhof von Caracal, Kreis Olt, ist am Sonntagabend nach einem Anruf bei der Notrufnummer 112 wegen eines Propan-Lecks mit Explosionsgefahr an einem Güterwagen des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens CFR für fast zwei Stunden gesperrt worden, teilte der Infrastrukturbetreiber CFR SA mit. Sechs Personenzüge wurden an anliegenden Bahnhöfen vorübergehend angehalten, der Katastrophenschutz hat vor Ort einen Sicherheitsbereich mit Radius von 400 Metern abgesteckt. Mehrere Löschfahrzeuge sowie ein CBRN-Einsatzwagen (Chemisch, Biologisch, Radiologisch und Nuklear) wurden angefordert. Nach Sicherung des geöffneten Ablassventils wurden sicherheitshalber alle Güterwagen überprüft, aber keine weiteren Unregelmäßigkeiten festgestellt. Der Verkehr konnte um 22.10 Uhr wieder aufgenommen werden. Der Infrastrukturbetreiber entschuldigte sich für die Verspätungen und unterstrich, dass alle Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit getroffen wurden.