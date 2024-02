Baia Mare: Trennmauer zu Problemviertel muss weg

Baia Mare (ADZ) - Die Kommunalverwaltung von Neustadt/Baia Mare muss die umstrittene Mauer zu dem hauptsächlich von Roma bewohnten Stadtviertel mit Sozialwohnungen abreißen. Dazu verpflichtet sie ein rechtskräftiges Gerichtsurteil. Die Mauer war von Ex-Bürgermeister Cătălin Cherecheș in seinem 2011 angetretenen Mandat gebaut und auf nationaler und internationaler Ebene als Zeichen der Ghettoisierung zum Teil scharf kritisiert worden. Der Antidiskriminierungsrat CNCD hatte gegen den Bürgermeister eine Geldstrafe verhängt und den Abriss empfohlen, konnte sich aber gegen seinen Willen nicht durchsetzen. Der Menschenrechtler Mugur Vărzariu ging gerichtlich gegen die Verwaltung vor und erwirkte im Mai letzten Jahres eine erstinstanzliche Entscheidung, gegen die die Stadt klagte.



Lokalpolitiker Cătălin Cherecheș ist inzwischen wegen Korruption verurteilt worden und sitzt im Moment in Haft in Deutschland. Rumänien versucht seine Abschiebung durchzusetzen.